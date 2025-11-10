https://ria.ru/20251110/vsu-2053899653.html
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
Пресечены уже несколько попыток ВСУ вырваться из Красноармейска, Вооруженные силы России контролируют ситуацию, а противник в итоге сдается в плен, сообщил... РИА Новости, 10.11.2025
красноармейск
россия
донецкая народная республика
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
