ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 10.11.2025
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
красноармейск
россия
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресечены уже несколько попыток ВСУ вырваться из Красноармейска, Вооруженные силы России контролируют ситуацию, а противник в итоге сдается в плен, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что враг пытался, и несколько раз (были - ред.) такие попытки вырваться (из Красноармейска - ред.). Причем мы видим, что противник пытается деблокировать через населенный пункт Гришино, где наши бойцы планомерно отражают эти атаки. Также на северной части Красноармейска противник пытался прорваться, но здесь наши бойцы контролируют ситуацию, и есть информация о сдавшихся в плен в итоге боевиках ВСУ", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
