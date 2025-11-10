Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 10.11.2025
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
Пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ и склад дронов типа "Дартс" уничтожены в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область
вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ

В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ типа "Дартс"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ и склад дронов типа "Дартс" уничтожены в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Коротыч Харьковской области уничтожен пункт дислокации операторов и склад БПЛА "Дартс" ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, беспилотники данного типа ВСУ используют для террористических атак по гражданским объектам.
На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Специальная военная операция на Украине
 
 
