https://ria.ru/20251110/vsu-2053861510.html
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
Пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ и склад дронов типа "Дартс" уничтожены в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:34:00+03:00
2025-11-10T06:34:00+03:00
2025-11-10T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053861400.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ
В Харьковской области уничтожили склад дронов ВСУ типа "Дартс"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ и склад дронов типа "Дартс" уничтожены в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В районе населенного пункта Коротыч Харьковской области
уничтожен пункт дислокации операторов и склад БПЛА "Дартс" ВСУ
", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, беспилотники данного типа ВСУ используют для террористических атак по гражданским объектам.
На Харьковском направлении действует группировка войск "Запад". К концу октября она овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.