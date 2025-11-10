Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ на передовой добивают своих раненых сослуживцев при отступлении, чтобы не эвакуировать их с поля боя, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рысь".

"Они своих "трёхсотых" (раненых - ред.), когда отходят, просто обнуляют. Чтобы с собой не таскать (эвакуировать - ред.), обнуляют. Ну как так — своих же? Вчера вместе из одной тарелки ели, чай пили", — рассказал боец.

По его словам, подобные случаи происходят регулярно.