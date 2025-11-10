https://ria.ru/20251110/vsu-2053857697.html
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец - РИА Новости, 10.11.2025
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
Боевики ВСУ на передовой добивают своих раненых сослуживцев при отступлении, чтобы не эвакуировать их с поля боя, рассказал РИА Новости старший стрелок... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:18:00+03:00
2025-11-10T05:18:00+03:00
2025-11-10T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053857562.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
Военные ВСУ добивают своих раненых при отходе
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ на передовой добивают своих раненых сослуживцев при отступлении, чтобы не эвакуировать их с поля боя, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рысь".
"Они своих "трёхсотых" (раненых - ред.), когда отходят, просто обнуляют. Чтобы с собой не таскать (эвакуировать - ред.), обнуляют. Ну как так — своих же? Вчера вместе из одной тарелки ели, чай пили", — рассказал боец.
По его словам, подобные случаи происходят регулярно.
"При отходе "трехсотого", тяжкого, даже некоторые легенькие (слабое ранение - ред.) есть, в ногу, идти не могут. Ну, может, пойдут, но медленно. Но их обнуляют сами, чтоб не тащить", - сказал боец.