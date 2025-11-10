Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 10.11.2025
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец - РИА Новости, 10.11.2025
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
Боевики ВСУ на передовой добивают своих раненых сослуживцев при отступлении, чтобы не эвакуировать их с поля боя, рассказал РИА Новости старший стрелок... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053857562.html
Новости
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец

Военные ВСУ добивают своих раненых при отходе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ на передовой добивают своих раненых сослуживцев при отступлении, чтобы не эвакуировать их с поля боя, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рысь".
"Они своих "трёхсотых" (раненых - ред.), когда отходят, просто обнуляют. Чтобы с собой не таскать (эвакуировать - ред.), обнуляют. Ну как так — своих же? Вчера вместе из одной тарелки ели, чай пили", — рассказал боец.
По его словам, подобные случаи происходят регулярно.
"При отходе "трехсотого", тяжкого, даже некоторые легенькие (слабое ранение - ред.) есть, в ногу, идти не могут. Ну, может, пойдут, но медленно. Но их обнуляют сами, чтоб не тащить", - сказал боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
