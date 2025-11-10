https://ria.ru/20251110/vsu-2053857254.html
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец
Украинские боевики используют мины, похожие на шоколадные батончики, а также минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:12:00+03:00
2025-11-10T05:12:00+03:00
2025-11-10T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
https://ria.ru/20251110/krasnoarmeysk-2053856149.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские боевики используют мины, похожие на шоколадные батончики, а также минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Каспер".
"Минируют вот рации — поднял, нажал кнопку, произошёл взрыв. Лучше не поднимать, не трогать. ВСУ
всё минируют: идём, встречаем различные рации, "Сникерсы" (мина напоминающая шоколадный батончик - ред.) — всё это заминировано. Поднял — взрыв", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, украинские боевики прибегают к подобным действиям, не считаясь даже с судьбой своих погибших сослуживцев.
"Бесчеловечные — даже минируют своих же сослуживцев", — добавил "Каспер".