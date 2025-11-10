Рейтинг@Mail.ru
05:12 10.11.2025
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские боевики используют мины, похожие на шоколадные батончики, а также минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Каспер".
"Минируют вот рации — поднял, нажал кнопку, произошёл взрыв. Лучше не поднимать, не трогать. ВСУ всё минируют: идём, встречаем различные рации, "Сникерсы" (мина напоминающая шоколадный батончик - ред.) — всё это заминировано. Поднял — взрыв", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, украинские боевики прибегают к подобным действиям, не считаясь даже с судьбой своих погибших сослуживцев.
"Бесчеловечные — даже минируют своих же сослуживцев", — добавил "Каспер".
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
