ВСУ устраивают обстрелы на православные праздники, рассказала беженка
10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 10.11.2025
ВСУ устраивают обстрелы на православные праздники, рассказала беженка
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ устраивают обстрелы на православные праздники, рассказала беженка

ВСУ устраивают обстрелы на православные праздники

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВСУ специально организовывают налёты и обстрелы мирного населения во время православных праздников, рассказала эвакуированная российскими бойцами мирная жительница Красноармейской городской агломерации по имени Евгения.
Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.
"Самое интересное, все православные праздники... как только православный праздник - начинаются то ли бомбёжки, то ли дроны стаями. Нет уже покоя", - сказала Евгения в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Она добавила, что не раз наблюдала, как российские беспилотники боролись с украинскими, которые пытались уничтожить дом, в котором она жила - один из немногих уцелевших в населенном пункте. Кроме того, по её словам, к ним регулярно заходили военнослужащие ВСУ, проверяли паспорта и спрашивали "русских видели?"
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
