ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 10.11.2025
ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР
ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР
Украинские военные атаковали Докучаевск в ДНР с применением БПЛА самолетного типа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2025
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОКУЧАЕВСК (ДНР), 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали Докучаевск в ДНР с применением БПЛА самолетного типа, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по характерным фрагментам, ВСУ применили по меньшей мере три ударных беспилотника самолетного типа. Повреждены два дома, в одном из которых случилось возгорание. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар. Еще один дрон взорвался на проезжей части неподалеку от детской площадки. На местах детонации были найдены фрагменты БПЛА – двигатели внутреннего сгорания, аккумуляторы, обшивка и уцелевшие крылья с надписями на украинском языке "Не чіпати! Рухома частина" (Не трогать! Движимая часть) и "Запалювання" (Зажигание).
На месте происшествия также найдены поражающие элементы в виде шрапнели, которыми были начинены боевые заряды беспилотников.
Ранее в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что при украинской атаке на Докучаевск были повреждены два дома.
