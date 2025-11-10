ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР

ДОКУЧАЕВСК (ДНР), 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали Докучаевск в ДНР с применением БПЛА самолетного типа, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по характерным фрагментам, ВСУ применили по меньшей мере три ударных беспилотника самолетного типа. Повреждены два дома, в одном из которых случилось возгорание. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар. Еще один дрон взорвался на проезжей части неподалеку от детской площадки. На местах детонации были найдены фрагменты БПЛА – двигатели внутреннего сгорания, аккумуляторы, обшивка и уцелевшие крылья с надписями на украинском языке "Не чіпати! Рухома частина" (Не трогать! Движимая часть) и "Запалювання" (Зажигание).
На месте происшествия также найдены поражающие элементы в виде шрапнели, которыми были начинены боевые заряды беспилотников.
Ранее в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что при украинской атаке на Докучаевск были повреждены два дома.
