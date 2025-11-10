https://ria.ru/20251110/vsu--2053936377.html
При атаке ВСУ на Дзержинск пострадала мирная жительница
Мирная жительница Дзержинска, входящего в городской округ Горловка ДНР, пострадала в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
2025
