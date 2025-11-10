ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки

«

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.