ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли более 70 боевиков, 4 боевые бронемашины, САУ Paladin, а также нанесли поражение бригаде "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"Противник потерял более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", добавили в МО РФ.
Накануне Минобороны России сообщало, что прошлые сутки ВСУ в зоне деятельности "Южной" группировки войск потеряла до 130 боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
22 июня 2022, 17:18