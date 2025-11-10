Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 10.11.2025 (обновлено: 13:22 10.11.2025)
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за минувшие сутки потеряли более 70 боевиков, 4 боевые бронемашины, САУ Paladin, а также нанесли поражение бригаде "Азов"* (запрещенная в РФ... РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки "Юг" ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ за сутки

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли более 70 боевиков, 4 боевые бронемашины, САУ Paladin, а также нанесли поражение бригаде "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

"Противник потерял более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", добавили в МО РФ.
Накануне Минобороны России сообщало, что прошлые сутки ВСУ в зоне деятельности "Южной" группировки войск потеряла до 130 боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
