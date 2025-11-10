ВС России нанесли поражение ВСУ юго-восточнее станции Оливино в Купянске

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение позициям ВСУ в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино в Купянске, сообщил командир этого отряда с позывным "Ловец".

"В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино", - сказал "Ловец".