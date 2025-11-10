https://ria.ru/20251110/vsu--2053871058.html
ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск, заявил украинский пленный
ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск, заявил украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий заявил, что у боевиков ВСУ нет шансов прорваться в Красноармейск (украинское название Покровск) и им лучше сразу сдаться... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:39:00+03:00
2025-11-10T08:39:00+03:00
2025-11-10T08:48:00+03:00
красноармейск
покровск
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск, заявил украинский пленный
Украинский пленный заявил, что ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск