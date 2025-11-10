Рейтинг@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 10.11.2025 (обновлено: 12:32 10.11.2025)
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся в плен под Красноармейском, рассказал, что попал на службу вместе с десятками инвалидов, которых признали... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
353
Новости
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине

Пленный солдат ВСУ Тимченко заявил, что попал на службу вместе с 50 инвалидами

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся в плен под Красноармейском, рассказал, что попал на службу вместе с десятками инвалидов, которых признали годными.
"Там было еще около 50 человек, инвалидов, калек, которых заставляли насильно идти. Тэцэкашники что хотели, то и делали. Били по ребрам, по голове. Забрали у нас все документы и посадили в подвал", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам пленного, затем новобранцев повезли на полигон, где учили рыть окопы и стрелять по мишеням, а также заставляли бегать, что у Тимченко получалось плохо. Врачи же пытались внушить ему, что все в порядке и бегать он может.
"Жили мы в обычном домике. Сидели и ждали дальнейших указаний. Зарплату я ни одну не получил. Я не знаю даже, как это. Обещали платить, но не заплатили ни одной", — добавил Тимченко.
До точки сбора его группа двигалась неделю из-за того, что им мешали российские дроны. По дороге Тимченко видел много мертвых и понял, что командование отправило его "на уничтожение". Уже в Красноармейске, по его словам, были постоянные обстрелы, так что нельзя было высунуть голову.
«
"Начали окружать нас. Мы без единого выстрела сдались в плен. Лучше так сдаться с чистой совестью. Без выстрела, без шума, без ничего. Были голоса, что сдавайтесь, кто может, сдавайтесь. Мы посдавали все оружие, броники, все все посдавали, выложили все как есть. Подняли руки и сдались. Потому что лучше живым сдаться, чем нас там убьют. Для нас было это лучше: мы не ели неделю-полторы, воду пили дождевую", — заключил пленный.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Военнообязанным запретили выезжать из страны, минувшим летом это ограничение смягчили для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, избивают их, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
Медкомиссии представляют собой чистую формальность, в войска отправляют практически всех, включая инвалидов и страдающих серьезными заболеваниями.
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
