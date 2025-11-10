Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине

«

"Начали окружать нас. Мы без единого выстрела сдались в плен. Лучше так сдаться с чистой совестью. Без выстрела, без шума, без ничего. Были голоса, что сдавайтесь, кто может, сдавайтесь. Мы посдавали все оружие, броники, все все посдавали, выложили все как есть. Подняли руки и сдались. Потому что лучше живым сдаться, чем нас там убьют. Для нас было это лучше: мы не ели неделю-полторы, воду пили дождевую", — заключил пленный.