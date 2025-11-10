Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 10.11.2025 (обновлено: 06:08 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/vrach-2053852598.html
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму - РИА Новости, 10.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
Ограничить употребление хурмы до одного или двух плодов в день рекомендуется людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T03:09:00+03:00
2025-11-10T06:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595138065_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_3e894454d60a208904a760800e79f7ae.jpg
https://ria.ru/20251108/orekh-2053589646.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595138065_102:0:1819:1288_1920x0_80_0_0_74de1c0659d12966ce80a0d235f8998a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Врач Пехотина: ограничить употребление хурмы следует людям с сахарным диабетом

© Pixabay / lhadlock50Хурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Pixabay / lhadlock50
Хурма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ограничить употребление хурмы до одного или двух плодов в день рекомендуется людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Из-за высокого содержания сахаров чрезмерное употребление может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день", — сказала Пехотина.
Также врач обратила внимание на полезные свойства хурмы, богатой антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием.
"Она способствует укреплению сосудов, улучшает обмен веществ, положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы", — отметила Пехотина.
Жареный грецкий орех - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов
8 ноября, 03:06
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала