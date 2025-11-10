https://ria.ru/20251110/vrach-2053852598.html
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ограничить употребление хурмы до одного или двух плодов в день рекомендуется людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Из-за высокого содержания сахаров чрезмерное употребление может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день", — сказала Пехотина.
Также врач обратила внимание на полезные свойства хурмы, богатой антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием.
"Она способствует укреплению сосудов, улучшает обмен веществ, положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы", — отметила Пехотина.