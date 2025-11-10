https://ria.ru/20251110/voronezh-2053914859.html
В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта
2025-11-10T12:14:00+03:00
2025-11-10T12:14:00+03:00
2025-11-10T13:31:00+03:00
воронеж
советский район
россия
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура и СК в Воронеже проверяют информацию о падении ребенка в шахту лифта в многоквартирном доме.
Видео инцидента опубликовано в понедельник в воронежских соцсетях и СМИ. Согласно записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 8 ноября. На кадрах запечатлено, как ребенок подошел к закрытым дверям лифта, облокотился на одну из створок, нижняя часть которой неожиданно отклонилась внутрь. Ребенок упал вниз. За ним спустился мужчина и передал малыша женщине. Самому мужчине помогли выбраться из шахты.
"Прокуратурой Советского района города Воронежа проводится проверка исполнения жилищного законодательства по публикациям средств массовой информации о падении ребенка в шахту лифта. Трехлетний мальчик получил телесные повреждения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что ведомство в ходе проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание имущества в многоквартирном доме.
СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале также сообщило о проверке. Подчеркивается, что следователи незамедлительно выехали на место происшествия, проводят опросы жильцов дома и сотрудников управляющей компании, будет истребована и изучена необходимая документация.