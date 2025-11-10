© Кадр видео из соцсетей Ребёнок провалился в шахту лифта в Воронеже

В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта

РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура и СК в Воронеже проверяют информацию о падении ребенка в шахту лифта в многоквартирном доме.

Видео инцидента опубликовано в понедельник в воронежских соцсетях и СМИ. Согласно записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 8 ноября. На кадрах запечатлено, как ребенок подошел к закрытым дверям лифта, облокотился на одну из створок, нижняя часть которой неожиданно отклонилась внутрь. Ребенок упал вниз. За ним спустился мужчина и передал малыша женщине. Самому мужчине помогли выбраться из шахты.

"Прокуратурой Советского района города Воронежа проводится проверка исполнения жилищного законодательства по публикациям средств массовой информации о падении ребенка в шахту лифта. Трехлетний мальчик получил телесные повреждения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что ведомство в ходе проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание имущества в многоквартирном доме.