В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта
12:14 10.11.2025 (обновлено: 13:31 10.11.2025)
В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта
В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта
В Воронеже проверяют данные о падении ребенка в шахту лифта

В Воронеже проверят данные о падении ребенка в шахту лифта

РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура и СК в Воронеже проверяют информацию о падении ребенка в шахту лифта в многоквартирном доме.
Видео инцидента опубликовано в понедельник в воронежских соцсетях и СМИ. Согласно записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел вечером 8 ноября. На кадрах запечатлено, как ребенок подошел к закрытым дверям лифта, облокотился на одну из створок, нижняя часть которой неожиданно отклонилась внутрь. Ребенок упал вниз. За ним спустился мужчина и передал малыша женщине. Самому мужчине помогли выбраться из шахты.
"Прокуратурой Советского района города Воронежа проводится проверка исполнения жилищного законодательства по публикациям средств массовой информации о падении ребенка в шахту лифта. Трехлетний мальчик получил телесные повреждения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что ведомство в ходе проверки даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание имущества в многоквартирном доме.
СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале также сообщило о проверке. Подчеркивается, что следователи незамедлительно выехали на место происшествия, проводят опросы жильцов дома и сотрудников управляющей компании, будет истребована и изучена необходимая документация.
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома. - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Калининграде в жилом доме упал лифт с людьми
27 июля, 17:38
 
