Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла"
Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании "Лукойл", заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете. РИА Новости, 10.11.2025
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании "Лукойл", заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете.
"(Покупка властями Румынии
активов "Лукойла
" - ред.) - это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нужно понимать, что "Лукойл" самостоятельно принимает решение, кому что продавать", - заявил Бурнете в эфире телеканала Digi24
.
В активы компании входит и нефтеперерабатывающий завод в городе Плоешть, часть продукции которого поставляется в Молдавию
. В период приостановки работы завода из-за ремонта нехватка топлива компенсировалась за счет импорта или поставок от других компаний.
По его словам, если "Лукойл" решит продать свои активы в Румынии, то румынская государственная комиссия проанализирует сделку и может выступить против неё, если у чиновников возникнут сомнения относительно покупателя.
"Любая подобная сделка, совершаемая в Румынии, анализируется и утверждается комиссией CEISD (комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций). Поэтому, что бы "Лукойл" ни решил передать, всё это должно пройти через фильтр румынского государства, которое имеет право вето", - добавил советник.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии и Болгарии
, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.