Рейтинг@Mail.ru
Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/vlasti-2053942444.html
Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла"
Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла" - РИА Новости, 10.11.2025
Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла"
Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании "Лукойл", заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:15:00+03:00
2025-11-10T14:15:00+03:00
румыния
молдавия
дубай
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:1078:1365:1846_1920x0_80_0_0_a372ba1ecbb825da5881d0d405e28226.jpg
https://ria.ru/20251106/bolgariya-2053211953.html
https://ria.ru/20251107/aktivy-2053318925.html
румыния
молдавия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:950:1365:1974_1920x0_80_0_0_e266e4a07efb6b3ab290a256573e9e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
румыния, молдавия, дубай, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Румыния, Молдавия, Дубай, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Власти Румынии допустили, что могут купить активы "Лукойла"

Бурнете: Румыния рассматривает возможность покупки активов Лукойла

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании "Лукойл", заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете.
"(Покупка властями Румынии активов "Лукойла" - ред.) - это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нужно понимать, что "Лукойл" самостоятельно принимает решение, кому что продавать", - заявил Бурнете в эфире телеканала Digi24.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"
6 ноября, 15:57
В активы компании входит и нефтеперерабатывающий завод в городе Плоешть, часть продукции которого поставляется в Молдавию. В период приостановки работы завода из-за ремонта нехватка топлива компенсировалась за счет импорта или поставок от других компаний.
По его словам, если "Лукойл" решит продать свои активы в Румынии, то румынская государственная комиссия проанализирует сделку и может выступить против неё, если у чиновников возникнут сомнения относительно покупателя.
"Любая подобная сделка, совершаемая в Румынии, анализируется и утверждается комиссией CEISD (комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций). Поэтому, что бы "Лукойл" ни решил передать, всё это должно пройти через фильтр румынского государства, которое имеет право вето", - добавил советник.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"
7 ноября, 01:17
 
РумынияМолдавияДубайЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала