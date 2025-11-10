ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября

https://ria.ru/20251110/venesuela-2053997089.html
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения Думы к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским...
В мире, Венесуэла, Карибское море, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения Думы к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям в связи с эскалацией напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"По решению Совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября", – сказал председатель ГД журналистам.
Володин
добавил, что Венесуэла
сегодня находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет.
"Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - добавил он.
Согласно документу, "депутаты Государственной Думы выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития".