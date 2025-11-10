Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/venesuela-2053997089.html
ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября
ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября - РИА Новости, 10.11.2025
ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения Думы к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:32:00+03:00
2025-11-10T17:32:00+03:00
в мире
венесуэла
карибское море
вячеслав володин
госдума рф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052204155.html
венесуэла
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, карибское море, вячеслав володин, госдума рф, оон
В мире, Венесуэла, Карибское море, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН
ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября

ГД 11 ноября рассмотрит обращение к парламентам стран ООН насчёт Венесуэлы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения Думы к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям в связи с эскалацией напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«
"По решению Совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября", – сказал председатель ГД журналистам.
Володин добавил, что Венесуэла сегодня находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет.
"Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - добавил он.
Согласно документу, "депутаты Государственной Думы выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Демонстративный удар: Вашингтон хочет убить президента
1 ноября, 08:00
 
В миреВенесуэлаКарибское мореВячеслав ВолодинГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала