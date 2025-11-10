ГД рассмотрит обращение к ООН из-за ситуации вокруг Венесуэлы 11 ноября

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения Думы к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям в связи с эскалацией напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

« "По решению Совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября", – сказал председатель ГД журналистам.

Володин добавил, что Венесуэла сегодня находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет.

"Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - добавил он.