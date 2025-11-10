Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт не будет баллотироваться на пост председателя своей партии - РИА Новости, 10.11.2025
17:54 10.11.2025
Вагенкнехт не будет баллотироваться на пост председателя своей партии
Вагенкнехт не будет баллотироваться на пост председателя своей партии
в мире, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европарламент, левая (партия)
В мире, Германия, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Европарламент, Левая (партия)
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт больше не будет баллотироваться на пост председателя своей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
"Чтобы я могла продолжить работу в ССВ, особенно в тех областях, в которых я сильна, мы договорились в будущем лучше распределить работу между более многочисленной командой. Во время моего пребывания на посту председателя партии я была чрезвычайно занята задачами партийного руководства и организации. До такой степени, что это действительно во многом не позволяло мне справляться с другими задачами, лишало меня возможности продолжать позиционировать и продвигать партию с точки зрения содержания и стратегии. Мне очень нравилась эта работа, потому что первые полтора года существования новой партии - это, конечно, очень важный этап.", - заявила Вагенкнехт на пресс-конференции в понедельник. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
При этом Вагенкнехт продолжит занимать место в правлении партии. Предпочтительным кандидатом на пост преемника наряду с сопредседателем Амирой Мохамед Али является депутат Европарламента Фабио де Мази.
"Если мы, как я ожидаю, пройдем в бундестаг при правильном пересчете голосов, я уже сейчас с нетерпением жду возможности заниматься нашей политикой в качестве главы фракции", - добавила политик.
По результатам февральских выборов выступающей за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партии не хватило 0,019%, или около 9,5 тысячи голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в бундестаг. Позднее конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ССВ о пересчете голосов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
