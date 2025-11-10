Вагенкнехт не будет баллотироваться на пост председателя своей партии

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт больше не будет баллотироваться на пост председателя своей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).

"Если мы, как я ожидаю, пройдем в бундестаг при правильном пересчете голосов, я уже сейчас с нетерпением жду возможности заниматься нашей политикой в качестве главы фракции", - добавила политик.