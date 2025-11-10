Рейтинг@Mail.ru
На Украине остановили работу двух ТЭС - РИА Новости, 10.11.2025
22:39 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054049180.html
На Украине остановили работу двух ТЭС
Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области остановили работу в результате повреждений, идет работа по их восстановлению, заявила... РИА Новости, 10.11.2025
В мире, Украина, Харьковская область, Киевская область, Центрэнерго
На Украине остановили работу двух ТЭС

Минэнерго Украины объявило об остановке работы Змиевской и Трипольской ТЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области остановили работу в результате повреждений, идет работа по их восстановлению, заявила глава минэнерго Украины Светлана Гринчук.
По ее словам, с февраля 2022 года теплоэлектростанции "Центрэнерго" несколько раз прекращали работу из-за повреждений.
"Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена... Действительно, были повреждения... Работа по восстановлению ведется", - сказала Гринчук в эфире украинского телеканала "Новости.Live".
Украинская компания "Центрэнерго" 8 ноября сообщала об остановке всех государственных ТЭС Украины, отмечалось, что генерация электроэнергии отсутствует.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света
26 октября, 07:38
 
