На Украине остановили работу двух ТЭС

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области остановили работу в результате повреждений, идет работа по их восстановлению, заявила глава минэнерго Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, с февраля 2022 года теплоэлектростанции " Центрэнерго " несколько раз прекращали работу из-за повреждений.

"Работа Змиевской и Трипольской ТЭС была остановлена... Действительно, были повреждения... Работа по восстановлению ведется", - сказала Гринчук в эфире украинского телеканала "Новости.Live".

Украинская компания "Центрэнерго" 8 ноября сообщала об остановке всех государственных ТЭС Украины , отмечалось, что генерация электроэнергии отсутствует.