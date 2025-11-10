На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"

Украинское издание "Апостроф" ранее сообщало, что по этому же делу обвиняют бывшего генерального директора обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Николая Божка. По версии обвинения, в декабре 2020 года "Атомпроектинжиниринг" без открытых торгов заключил договор на достройку хранилища отработанного ядерного топлива. Позже цену договора увеличили в три раза и добавили поставку системы радиационного контроля, проданной "Энергоатому" по завышенной цене.