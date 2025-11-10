Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом" - РИА Новости, 10.11.2025
22:26 10.11.2025 (обновлено: 23:54 10.11.2025)
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который является фигурантом дела о хищении 100... РИА Новости, 10.11.2025
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который является фигурантом дела о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом", сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Распил" 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле: высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР" Дмитрия Нестерука. Альтернатива - 25 миллионов гривен (почти 600 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По материалам дела, Нестерук обвиняется в организации поставок оборудования системы радиационного контроля "Энергоатома" по завышенным ценам. Уточняется, что на днях обвиняемый был экстрадирован из Германии.
Украинское издание "Апостроф" ранее сообщало, что по этому же делу обвиняют бывшего генерального директора обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Николая Божка. По версии обвинения, в декабре 2020 года "Атомпроектинжиниринг" без открытых торгов заключил договор на достройку хранилища отработанного ядерного топлива. Позже цену договора увеличили в три раза и добавили поставку системы радиационного контроля, проданной "Энергоатому" по завышенной цене.
"Энергоатом" подтвердил информацию об обысках в офисе компании
