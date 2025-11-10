https://ria.ru/20251110/ukraina-2054048126.html
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который является фигурантом дела о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов)
https://ria.ru/20251110/energoatom-2053999080.html
украина
чернобыль
германия
На Украине арестовали экс-главу компании "Энергоатом"
Суд арестовал экс-главу "Энергоатома" Нестерука по делу о хищении $2,3 млн
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, который является фигурантом дела о хищении 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом", сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Распил" 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле
: высший антикоррупционный суд Украины
взял под стражу экс-руководителя компании БК КБР" Дмитрия Нестерука. Альтернатива - 25 миллионов гривен (почти 600 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По материалам дела, Нестерук обвиняется в организации поставок оборудования системы радиационного контроля "Энергоатома
" по завышенным ценам. Уточняется, что на днях обвиняемый был экстрадирован из Германии
.
Украинское издание "Апостроф" ранее сообщало, что по этому же делу обвиняют бывшего генерального директора обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Николая Божка. По версии обвинения, в декабре 2020 года "Атомпроектинжиниринг" без открытых торгов заключил договор на достройку хранилища отработанного ядерного топлива. Позже цену договора увеличили в три раза и добавили поставку системы радиационного контроля, проданной "Энергоатому" по завышенной цене.