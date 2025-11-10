МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшие активисты "майдана" винят население Украины в провалах на всех фронтах и излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"При этом он обвинил во всем этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Он обвинил украинских граждан в излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться вокруг киевской хунты", - сказал представитель силовых структур.