Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана - РИА Новости, 10.11.2025
22:01 10.11.2025 (обновлено: 23:55 10.11.2025)
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана

Бывшие активисты Майдана винят украинцев в излишней жажде справедливости

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшие активисты "майдана" винят население Украины в провалах на всех фронтах и излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывшие активисты "майдана" винят население Украины в провалах на всех фронтах", - сказал собеседник агентства.
Он привел высказывания украинского журналиста, активиста "майдана", а ныне боевика ВСУ Владимира Зинченко о том, что Украина "трещит по всем фронтам: военном, экономическом, социальном, энергетическом".
"При этом он обвинил во всем этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Он обвинил украинских граждан в излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться вокруг киевской хунты", - сказал представитель силовых структур.
