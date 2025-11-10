https://ria.ru/20251110/ukraina-2054046166.html
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана - РИА Новости, 10.11.2025
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
Бывшие активисты "майдана" винят население Украины в провалах на всех фронтах и излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться
2025-11-10T22:01:00+03:00
2025-11-10T22:01:00+03:00
2025-11-10T23:55:00+03:00
Стремление украинцев к справедливости раздражает активистов Майдана
Бывшие активисты Майдана винят украинцев в излишней жажде справедливости
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшие активисты "майдана" винят население Украины в провалах на всех фронтах и излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывшие активисты "майдана" винят население Украины
в провалах на всех фронтах", - сказал собеседник агентства.
Он привел высказывания украинского журналиста, активиста "майдана", а ныне боевика ВСУ
Владимира Зинченко о том, что Украина "трещит по всем фронтам: военном, экономическом, социальном, энергетическом".
"При этом он обвинил во всем этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Он обвинил украинских граждан в излишней жажде справедливости, которая мешает сплотиться вокруг киевской хунты", - сказал представитель силовых структур.