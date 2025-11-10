На Украине расследуют утечку информации по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила в понедельник о проведении служебного расследования по поводу возможной утечки информации по делу о коррупции в энергетике.

"Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП. Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.

В ведомстве отметили, что расследование проводит отдел внутреннего контроля САП и его результаты могут стать основанием для административных и процессуальных решений

Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины . По данным "Украинской правды", Миндич мог выехать с Украины еще до проведения у него обысков из-за утечки информации. По информации источников издания, первый заместитель руководителя САП Андрей Синюк имел доступ к делам, связанным с коррупцией в энергетике. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что он неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который живет в доме, где находится квартира Миндича или приходит туда к кому-то в гости.