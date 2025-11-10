Рейтинг@Mail.ru
На Украине расследуют утечку информации по делу о коррупции в энергетике
19:06 10.11.2025
На Украине расследуют утечку информации по делу о коррупции в энергетике
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила в понедельник о проведении служебного расследования по поводу возможной утечки информации
в мире
украина
александр клименко
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
в мире, украина, александр клименко, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Александр Клименко, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
На Украине расследуют утечку информации по делу о коррупции в энергетике

САП сообщила о расследовании утечки информации по делу о коррупции в энергетике

© Фото : ГПУ Здание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила в понедельник о проведении служебного расследования по поводу возможной утечки информации по делу о коррупции в энергетике.
"Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП. Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряде других дел", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
Вчера, 18:15
В ведомстве отметили, что расследование проводит отдел внутреннего контроля САП и его результаты могут стать основанием для административных и процессуальных решений
Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. По данным "Украинской правды", Миндич мог выехать с Украины еще до проведения у него обысков из-за утечки информации. По информации источников издания, первый заместитель руководителя САП Андрей Синюк имел доступ к делам, связанным с коррупцией в энергетике. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что он неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, который живет в доме, где находится квартира Миндича или приходит туда к кому-то в гости.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:09
 
