https://ria.ru/20251110/ukraina-2054018127.html
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
Отключение электроэнергии в целях экономии для Украины неизбежно, графики отключения будут применяться до конца отопительного сезона, заявил член комитета... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:57:00+03:00
2025-11-10T18:57:00+03:00
2025-11-10T18:57:00+03:00
украина
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054009416.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
Нагорняк: избежать графиков отключения электроэнергии на Украине невозможно
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в целях экономии для Украины неизбежно, графики отключения будут применяться до конца отопительного сезона, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина
за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
"Избежать графиков невозможно... К сожалению, графики отключения останутся с нами до конца отопительного сезона, поскольку мы должны сейчас бережливо расходовать как газ, так и тепло, и электроэнергию", - сказал депутат в эфире телеканала "Рада".
Он подчеркнул, что Украина сейчас не в состоянии построить новые объекты инфраструктуры.