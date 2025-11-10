Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
18:57 10.11.2025
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
Отключение электроэнергии в целях экономии для Украины неизбежно, графики отключения будут применяться до конца отопительного сезона, заявил член комитета... РИА Новости, 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054009416.html
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине

Нагорняк: избежать графиков отключения электроэнергии на Украине невозможно

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в целях экономии для Украины неизбежно, графики отключения будут применяться до конца отопительного сезона, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
"Избежать графиков невозможно... К сожалению, графики отключения останутся с нами до конца отопительного сезона, поскольку мы должны сейчас бережливо расходовать как газ, так и тепло, и электроэнергию", - сказал депутат в эфире телеканала "Рада".
Он подчеркнул, что Украина сейчас не в состоянии построить новые объекты инфраструктуры.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
Вчера, 18:15
 
