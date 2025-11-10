В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отключение электроэнергии в целях экономии для Украины неизбежно, графики отключения будут применяться до конца отопительного сезона, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Избежать графиков невозможно... К сожалению, графики отключения останутся с нами до конца отопительного сезона, поскольку мы должны сейчас бережливо расходовать как газ, так и тепло, и электроэнергию", - сказал депутат в эфире телеканала "Рада".