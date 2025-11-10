На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева, заявило НАБУ.
«
"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата <...> Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве", — говорится в публикации.
По информации ведомства, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.
«
"Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг лицам, которые не были членами преступной организации, офис получал плату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около ста миллионов долларов", — добавили там.
Сегодня НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционых схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о разоблачении схем масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о разоблачении схем масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
1 из 2
© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
2 из 2
Обыски по делу о разоблачении схем масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
1 из 2
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
© Фото : НАБУ
2 из 2
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и "кошельку" Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. По словам Железняка, Миндича перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.