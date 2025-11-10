Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
18:15 10.11.2025 (обновлено: 19:15 10.11.2025)
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
Деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева, заявило НАБУ. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева, заявило НАБУ.
"Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата <...> Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве", — говорится в публикации.
По информации ведомства, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.
"Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг лицам, которые не были членами преступной организации, офис получал плату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около ста миллионов долларов", — добавили там.

Сегодня НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционых схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и "кошельку" Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. По словам Железняка, Миндича перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
