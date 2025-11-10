Министра юстиции Украины внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Украины, экс-министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о проведении у него обысков в связи с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Персональные данные Галущенко появились на сайте "Миротворца" в понедельник. "Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины… Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Сайт " Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.