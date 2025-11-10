Министра юстиции Украины внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Украины, экс-министр энергетики Герман Галущенко после сообщений о проведении у него обысков в связи с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.