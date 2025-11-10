Рейтинг@Mail.ru
Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских - РИА Новости, 10.11.2025
17:51 10.11.2025 (обновлено: 21:16 10.11.2025)
Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских
Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских - РИА Новости, 10.11.2025
Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских
Комиссия по журналистской этике Украины рекомендовала украинским СМИ не использовать оскорбительные выражения в отношении русских и военнослужащих ВС России,... РИА Новости, 10.11.2025
2025
Новости
в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских

Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских и военных ВС России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комиссия по журналистской этике Украины рекомендовала украинским СМИ не использовать оскорбительные выражения в отношении русских и военнослужащих ВС России, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на первого секретаря Национального союза журналистов Украины и члена комиссии Лину Кущ.
Украинские СМИ постоянно заменяют оскорбительными выражениями слова "российский военный" и "русский".
"Первый секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призывает писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
