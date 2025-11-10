Украинским СМИ рекомендовали не оскорблять русских

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Комиссия по журналистской этике Украины рекомендовала украинским СМИ не использовать оскорбительные выражения в отношении русских и военнослужащих ВС России, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на первого секретаря Национального союза журналистов Украины и члена комиссии Лину Кущ.