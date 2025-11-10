СМИ: Украина отказалась от танков Leopard

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия предложит Бразилии партию танков Leopard 2А6, от которых отказалась Украина, утверждает бразильский портал Technologia&Defensa со ссылкой на источники в местной армии.
"Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS", — говорится в материале.
По данным издания, после передачи Украине на складах в ФРГ остались 68 изношенных обычных танков 2А6, не подлежащих модернизации. Как утверждает T&D, киевский режим от них отказался, но официального подтверждения этому нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
