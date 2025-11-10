https://ria.ru/20251110/ugroza-2053859821.html
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области отменен, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.11.2025
