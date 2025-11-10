https://ria.ru/20251110/udary-2053977546.html
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
Американские силы по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли два "летальных кинетических удара" по судам в Тихом океане, принадлежавшим организациям,... РИА Новости, 10.11.2025
тихий океан
сша
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
Хегсет сообщил о двух ударах США по судам наркокартелей в Тихом океане