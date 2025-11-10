Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
16:26 10.11.2025
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
в мире
тихий океан
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
тихий океан
сша
2025
Новости
в мире, тихий океан, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Тихий океан, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет

Хегсет сообщил о двух ударах США по судам наркокартелей в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американские силы по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли два "летальных кинетических удара" по судам в Тихом океане, принадлежавшим организациям, признанным террористическими в Соединенных Штатах, уничтожены шесть человек, заявил министр войны США Пит Хегсет.
"Вчера по распоряжению президента Трампа были нанесены два летальных кинетических удара по двум судам... в восточной части Тихого океана... Под руководством президента Трампа мы защищаем родину и уничтожаем террористов наркокартелей, стремящихся причинить вред нашей стране и ее народу", - написал министр в соцсети X.
По словам главы Пентагона, оба судна "использовались для контрабанды наркотиков". На борту каждого находились по три человека, всех шестерых ликвидировали, отметил Хегсет.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Во Франции раскритиковали удары США в Карибском море
9 ноября, 07:03
 
В миреТихий океанСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
