В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены. Среди них были:

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах. Силы ПВО, в свою очередь, сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 дрона. Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.