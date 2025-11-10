Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 10.11.2025 (обновлено: 14:17 10.11.2025)
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам и другим объектам ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251110/vsu-2053899653.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам и объектам ВСУ

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам и другим объектам ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами <…> нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВС России пресекли попытки ВСУ вырваться из Красноармейска
11:02
В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены. Среди них были:
  • военные аэродромы;
  • центру радио- и радиотехнической разведки;
  • склад реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха";
  • цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах. Силы ПВО, в свою очередь, сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 дрона. Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.
Потери украинской армии с начала СВО составили:
  • 668 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 95 925 дронов;
  • 635 зенитных ракетных комплексов;
  • 25 939 танков и других бронемашин;
  • 1611 боевых машин РСЗО;
  • 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 46 305 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
