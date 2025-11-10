https://ria.ru/20251110/udar-2053924480.html
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам и другим объектам ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2025
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам и объектам ВСУ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар по военным аэродромам и другим объектам ВСУ, сообщило Минобороны
.
"В ответ на террористические атаки Украины
по гражданским объектам на территории России
сегодня ночью Вооруженными силами <…> нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены. Среди них были:
- военные аэродромы;
- центру радио- и радиотехнической разведки;
- склад реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха";
- цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах. Силы ПВО, в свою очередь, сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 124 дрона. Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.
Потери украинской армии с начала СВО составили:
- 668 самолетов;
- 283 вертолета;
- 95 925 дронов;
- 635 зенитных ракетных комплексов;
- 25 939 танков и других бронемашин;
- 1611 боевых машин РСЗО;
- 31 224 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 46 305 военных автомобилей.