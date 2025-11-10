На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области. Архивное фото

На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области

Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Обвиняемый во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области рассказал следователям, что включил газ в своей квартире и лег спать, а когда проснулся, забыл о сделанном и закурил, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Тульской области.

"По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить", - рассказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина лег спать с включенным газом. Разбудил его стук в дверь – к нему пришли сотрудники газовой службы, вызванные по просьбе соседей из-за запаха газа.

Утром 8 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что двое пострадавших – сотрудники газовой службы.

По данным следственного управления СК России по региону, житель квартиры на первом этаже данного дома самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования и поджег зажигалкой скопившийся в квартире газ. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что он находился в алкогольном опьянении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).