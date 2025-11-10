Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе
19:31 10.11.2025
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе - РИА Новости, 10.11.2025
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе
Обвиняемый во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области рассказал следователям, что включил газ в своей квартире и лег спать, а... РИА Новости, 10.11.2025
происшествия, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе

Обвиняемый во взрыве газа в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил

© Фото : МЧС Тульской области/TelegramНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Обвиняемый во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области рассказал следователям, что включил газ в своей квартире и лег спать, а когда проснулся, забыл о сделанном и закурил, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Тульской области.
"По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить", - рассказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчина лег спать с включенным газом. Разбудил его стук в дверь – к нему пришли сотрудники газовой службы, вызванные по просьбе соседей из-за запаха газа.
Утром 8 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что двое пострадавших – сотрудники газовой службы.
По данным следственного управления СК России по региону, житель квартиры на первом этаже данного дома самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования и поджег зажигалкой скопившийся в квартире газ. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что он находился в алкогольном опьянении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).
В понедельник обвиняемый был арестован судом на два месяца.
