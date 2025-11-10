В Тульской области арестовали обвиняемого во взрыве газа в жилом доме

ТУЛА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчине, обвиняемому во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ноль суток, то есть до 8 января 2026 года", - сказала судья.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утром 8 ноября сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четверо человек.
По данным следственного управления СК России по региону, житель квартиры на первом этаже данного дома самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования и поджег зажигалкой скопившийся в квартире газ. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что он находился в алкогольном опьянении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).