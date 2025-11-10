В Тульской области арестовали обвиняемого во взрыве газа в жилом доме

ТУЛА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчине, обвиняемому во взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ноль суток, то есть до 8 января 2026 года", - сказала судья.