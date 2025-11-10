https://ria.ru/20251110/tramp-2054054172.html
Трамп рассказал о работе нового посла США в Индии
Новому послу США в Индии Серджио Гору предстоит работать над увеличением экспорта американских энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 10.11.2025
