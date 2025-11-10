Рейтинг@Mail.ru
23:53 10.11.2025
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии

Трамп заявил о фантастических отношениях с премьером Индии Моди

Нарендра Моди и Дональд Трамп
Нарендра Моди и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Нарендра Моди и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились фантастические отношения.
"У нас фантастические отношения с премьер-министром Моди", - сказал президент США в ходе мероприятия в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении посетить Индию
6 ноября, 22:16
 
