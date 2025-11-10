https://ria.ru/20251110/tramp-2054053887.html
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились фантастические отношения. РИА Новости, 10.11.2025
Трамп рассказал об отношениях с премьером Индии
Трамп заявил о фантастических отношениях с премьером Индии Моди