https://ria.ru/20251110/tramp-2054053596.html
Трамп и аш-Шараа обсудили отношения Сирии и США
Трамп и аш-Шараа обсудили отношения Сирии и США - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп и аш-Шараа обсудили отношения Сирии и США
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент США Дональд Трамп обсудили укрепление отношений между двумя странами, сообщает сирийское... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T23:46:00+03:00
2025-11-10T23:46:00+03:00
2025-11-10T23:46:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
ахмед аш-шараа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053567497.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, россия, ахмед аш-шараа, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Россия, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп
Трамп и аш-Шараа обсудили отношения Сирии и США
SANA: Трамп и аш-Шараа обсудили укрепление отношений Сирии и США