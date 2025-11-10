Трамп рассказал о последствиях признания американских пошлин незаконными

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может быть вынуждена вернуть более 2 триллионов долларов торговым партнерам в случае признания его пошлин незаконными американским верховным судом.

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.