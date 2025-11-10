Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/tramp-2054031485.html
Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии
Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил журналистам Белый дом. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:58:00+03:00
2025-11-10T19:58:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
ахмед аш-шараа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251109/siriya-2053801433.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, ахмед аш-шараа, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Россия, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп
Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии

Трамп начал переговоры с президентом Сирии аш-Шараа на переходный период

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил журналистам Белый дом.
Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по итогам переговоров не ожидается.
Как сообщал ранее пресс-пул Белого дома, в ходе визита аш-Шараа намерен обсудить с американским лидером перспективы присоединения Сирии к международной коалиции по борьбе с ИГ*, а также вопрос о возможном смягчении американских санкций.
Журналисты пула также отмечают, что визит аш-Шараа имеет символическое значение и может стать сигналом о пересмотре политики Вашингтона в отношении Дамаска после долгих лет санкций и попыток международной изоляции.
* Запрещенные в России террористические группировки
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
США сняли санкции с президента Сирии
9 ноября, 17:18
 
В миреСирияСШАРоссияАхмед аш-ШарааДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала