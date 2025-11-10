https://ria.ru/20251110/tramp-2054017780.html
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга - РИА Новости, 10.11.2025
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга
Президент США Дональд Трамп сообщил, что неиспользованные средства после выплат по 2 тысячи долларов гражданам с низким и средним доходом будут направлены на... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:54:00+03:00
2025-11-10T18:54:00+03:00
2025-11-10T18:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга
Трамп: остатки средств от соцвыплат будут направлены на сокращение госдолга