США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга - РИА Новости, 10.11.2025
18:54 10.11.2025
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга
2025
США направят остатки средств от соцвыплат на сокращение госдолга

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что неиспользованные средства после выплат по 2 тысячи долларов гражданам с низким и средним доходом будут направлены на погашение государственного долга.
"Все оставшиеся деньги от выплат в размере 2 тысяч долларов гражданам США с низким и средним доходом, поступившие из огромных тарифных доходов, которые сейчас вливаются в нашу страну из-за рубежа, будут использованы для значительного сокращения национального долга", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он поблагодарил американцев за внимание к данному вопросу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
23 февраля, 00:28
 
