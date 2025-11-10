Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/tramp-2054015696.html
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун
Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:44:00+03:00
2025-11-10T18:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251110/ssha-2053862125.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун

Трамп хочет выплатить по $10 тысяч авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна демократов".
"Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за "демократического обмана с шатдауном", я порекомендую выплатить бонус в размере 10 тысяч долларов за выдающееся служение нашей стране", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский лидер добавил, что те, кто "жаловался и не вышел на работу, несмотря на гарантии полной оплаты", получат "отрицательную отметку" и могут быть заменены "настоящими патриотами".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
Вчера, 06:56
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала