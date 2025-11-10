https://ria.ru/20251110/tramp-2054015696.html
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун
Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна... РИА Новости, 10.11.2025
Трамп предложил выплаты авиадиспетчерам за работу в шатдаун
Трамп хочет выплатить по $10 тысяч авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне