Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе - РИА Новости, 10.11.2025
18:41 10.11.2025
Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе
Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе
Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе
Президент США Дональд Трамп в понедельник потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе

Трамп призвал всех американских авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению шатдауна.
"Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе, незамедлительно! Любой, кто этого не сделает, будет "оштрафован" на значительную сумму", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
Вчера, 06:56
 
