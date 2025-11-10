https://ria.ru/20251110/tramp-2054015016.html
Трамп потребовал, чтобы в США все авиадиспетчеры вернулись к работе
Президент США Дональд Трамп в понедельник потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе США по завершению... РИА Новости, 10.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Трамп призвал всех американских авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе