Трамп пригрозил Би-би-си судебным иском - РИА Новости, 10.11.2025
18:17 10.11.2025
Трамп пригрозил Би-би-си судебным иском
Президент США Дональд Трамп пригрозил британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си судебным иском из-за искажения его речи в документальной программе...
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
ЛОНДОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си судебным иском из-за искажения его речи в документальной программе Panorama на телеканале корпорации.
Об этом сообщила сама Би-би-си.
"Президент Дональд Трамп направил Би-би-си письмо с угрозой судебного иска. Би-би-си подтверждает, что получила это письмо и ответит в надлежащее время", - сообщает корпорация на своем сайте.
В воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за фальсификации речи Трампа
9 ноября, 21:24
© 2025 МИА «Россия сегодня»
