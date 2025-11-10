Председатель Би-би-си признался в искажении речи Трампа

ЛОНДОН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си Самир Шах признал, что в документальной программе Panorama на телеканале корпорации исказили речь президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, и принес извинения за инцидент.

Шах также признал, что после установления факта искажения речи корпорации следовало более формально отреагировать на случившееся. При этом он отверг обвинения в намеренном замалчивании проблемы. Шах также пообещал, что все материалы корпорации, в которых были выявлены неточности, будут отредактированы.