Председатель Би-би-си признался в искажении речи Трампа
2025-11-10T17:09:00+03:00
2025-11-10T17:09:00+03:00
2025-11-10T17:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
сша
Новости
ru-RU
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
ЛОНДОН, 10 ноя - РИА Новости. Председатель британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си Самир Шах признал, что в документальной программе Panorama на телеканале корпорации исказили речь президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, и принес извинения за инцидент.
Гендиректор Би-би-си
Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи Трампа
в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си коррумпированными, а руководство корпорации - нечестным.
"Мы пришли к выводу, что то, как была отредактирована речь, действительно создавало впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы извиниться за это ошибочное решение", - говорится в письме Шаха комитету британского парламента по культуре, СМИ и спорту, опубликованном на сайте
парламента.
Шах также признал, что после установления факта искажения речи корпорации следовало более формально отреагировать на случившееся. При этом он отверг обвинения в намеренном замалчивании проблемы. Шах также пообещал, что все материалы корпорации, в которых были выявлены неточности, будут отредактированы.