Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко
Президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T04:04:00+03:00
2025-11-10T04:04:00+03:00
2025-11-10T04:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится.
«
"Похоже, что мы близки к завершению шатдауна. Вы очень скоро (Об этом — Прим. Ред.) узнаете", — сказал Трамп
журналистам.
В воскресенье сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн высказал готовность поддержать республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США
продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.
Трамп
возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.