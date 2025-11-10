Рейтинг@Mail.ru
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко - РИА Новости, 10.11.2025
04:04 10.11.2025 (обновлено: 04:25 10.11.2025)
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко
Президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится. РИА Новости, 10.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко

Трамп: шатдаун в США скоро может завершиться

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится.
«
"Похоже, что мы близки к завершению шатдауна. Вы очень скоро (Об этом — Прим. Ред.) узнаете", — сказал Трамп журналистам.
В воскресенье сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн высказал готовность поддержать республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
