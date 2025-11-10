Трамп предположил, что завершение шатдауна в США уже близко

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится.

« "Похоже, что мы близки к завершению шатдауна. Вы очень скоро (Об этом — Прим. Ред.) узнаете", — сказал Трамп журналистам.

В воскресенье сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн высказал готовность поддержать республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.

Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.