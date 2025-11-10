https://ria.ru/20251110/tramp-2053849353.html
Трамп потребовал от демократов возобновления работы правительства
Трамп потребовал от демократов возобновления работы правительства - РИА Новости, 10.11.2025
Трамп потребовал от демократов возобновления работы правительства
2025-11-10
Трамп потребовал от демократов возобновления работы правительства
Трамп: демократы должны помочь возобновить работу правительства
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне заседания сената США потребовал от демократов, чтобы те возобновили работу американского правительства.
продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
"Всё идёт очень хорошо. У страны дела идут хорошо. Демократы должны открыть (правительство - ред.)", - сказал Трамп
журналистам после прибытия президентского самолета на авиационную базу "Эндрюс".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.