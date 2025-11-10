Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время спортивного матча
01:45 10.11.2025
Самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время спортивного матча
Самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время спортивного матча
Самолет президента США Дональда Трампа пролетел низко над стадионом "Нортвест" в американском штате Мэриленд во время матча по американскому футболу между... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:45:00+03:00
2025-11-10T01:45:00+03:00
2025
Самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время спортивного матча

Самолет Трампа пролетел низко над стадионом во время матча в Мэрилэнде

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа пролетел низко над стадионом "Нортвест" в американском штате Мэриленд во время матча по американскому футболу между командами "Вашингтон Коммандерс" и "Детройт Лайонс", сообщил пресс-пул Белого дома.
"Борт номер один совершил впечатляюще низкий пролет над футбольным стадионом "Вашингтон Коммандерс" в Мэриленде, когда там шла игра", - говорится в сообщении пула.
Американский лидер также выложил видео с пролетающим над стадионом самолетом в соцсети Truth Social.
"Ни у кого не было такого пролёта", - сказал Трамп журналистам после посадки на авиационной базе "Эндрюс".
После этого Трамп направился к стадиону "Нортвест", чтобы посмотреть игру лично.
