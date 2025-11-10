Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си - РИА Новости, 10.11.2025
00:21 10.11.2025
Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си
Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
сша
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил свое удовлетворение сообщениями об уходе руководства британской вещательной корпорации Би-би-си на фоне критики из-за редактирования речи американского лидера.
Ранее Би-би-си сообщила, что генеральный директор Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тёрнесс уходят в отставку.
"Высшие руководители Би-би-си, включая Тима Дэйви, босса, все уходят в отставку или уволены потому что их поймали на "искажении" моей очень хорошей (идеальной!) речи 6 января. Спасибо газете Telegraph за разоблачение этих коррумпированных "журналистов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Газета Telegraph ранее сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Би-би-си фейковым СМИ после сообщений о том, что Би-би-си исказила суть речи Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Дмитриев прокомментировал отставку двух руководителей Би-би-си
