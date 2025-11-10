Трамп выразил удовлетворение сообщениями об уходе руководства Би-би-си

Газета Telegraph ранее сообщала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Би-би-си фейковым СМИ после сообщений о том, что Би-би-си исказила суть речи Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом для попытки импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после своей второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.