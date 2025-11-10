https://ria.ru/20251110/trabzon-2054007652.html
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник - РИА Новости, 10.11.2025
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:05:00+03:00
2025-11-10T18:05:00+03:00
2025-11-10T18:32:00+03:00
трабзон (провинция)
россия
сочи
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_3ab82e706c6d5808d017ac104b9d9685.jpg
https://ria.ru/20251110/trabzon-2053923251.html
https://ria.ru/20251107/parom-2053479037.html
трабзон (провинция)
россия
сочи
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_8cb35cb60914473a101c7aa1046e64ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трабзон (провинция), россия, сочи, турция
Трабзон (провинция), Россия, Сочи, Турция
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
Пассажиры парома Seabridge вышли в Трабзон спустя пять суток ожидания
СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.
«
"Вышли в город, прошли паспортный контроль", — рассказала она.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи
спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон
в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту: в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в Россию.
Сотрудники генконсульства в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты.
Позиция администрации Краснодарского края
по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в Министерстве транспорта России, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.