Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник

СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.

Сотрудники генконсульства в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты.

Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в Министерстве транспорта России, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.