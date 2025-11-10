Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
18:05 10.11.2025 (обновлено: 18:32 10.11.2025)
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна. РИА Новости, 10.11.2025
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник

Пассажиры парома Seabridge вышли в Трабзон спустя пять суток ожидания

СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.
"Вышли в город, прошли паспортный контроль", — рассказала она.
Появились подробности о пассажирах парома, которых не выпускают в Трабзоне
Вчера, 12:47
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту: в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в Россию.
Сотрудники генконсульства в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия Сочи — Трабзон — Сочи официально зарегистрирована в Министерстве транспорта России, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
7 ноября, 16:24
 
Трабзон (провинция)РоссияСочиТурция
 
 
