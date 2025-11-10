Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Техаса Грег Эбботт заявил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз.

"Я здесь, чтобы объявить, что я баллотируюсь на переизбрание в качестве вашего губернатора великого штата Техас", - приводит его слова с выступления в Хьюстоне телеканал CBS

Республиканец впервые был избран на пост губернатора в 2014 году. Следующие выборы должны состояться в 2026 году.