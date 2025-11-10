Рейтинг@Mail.ru
06:07 10.11.2025
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз
в мире, техас, хьюстон
В мире, Техас, Хьюстон
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз

Губернатор Техаса Эбботт будет переизбираться на пост в четвертый раз

© AP Photo / Eric GayГрег Эбботт
Грег Эбботт - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Eric Gay
Грег Эбботт. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Техаса Грег Эбботт заявил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз.
"Я здесь, чтобы объявить, что я баллотируюсь на переизбрание в качестве вашего губернатора великого штата Техас", - приводит его слова с выступления в Хьюстоне телеканал CBS.
Республиканец впервые был избран на пост губернатора в 2014 году. Следующие выборы должны состояться в 2026 году.
Ранее Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов, которые предоставят республиканцам преимущество на предстоящих выборах в конгресс в 2026 году.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
7 ноября, 01:52
 
