Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз - РИА Новости, 10.11.2025
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз
Губернатор американского штата Техаса Грег Эбботт заявил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:07:00+03:00
2025-11-10T06:07:00+03:00
2025-11-10T06:07:00+03:00
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз
Губернатор Техаса Эбботт будет переизбираться на пост в четвертый раз
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Техаса Грег Эбботт заявил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз.
"Я здесь, чтобы объявить, что я баллотируюсь на переизбрание в качестве вашего губернатора великого штата Техас", - приводит его слова с выступления в Хьюстоне
телеканал CBS
.
Республиканец впервые был избран на пост губернатора в 2014 году. Следующие выборы должны состояться в 2026 году.
Ранее Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов, которые предоставят республиканцам преимущество на предстоящих выборах в конгресс в 2026 году.