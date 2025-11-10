Две АЗС Teboil закроются в Финляндии на фоне санкций

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Две автозаправочные станции, работающие в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil объявили о своем скором закрытии в Хельсинки.

Руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт заявлял на прошлой неделе, что сеть АЗС Teboil в Финляндии готовится к остановке работы из-за введенных в отношении компании санкций и приостановки поставок топлива.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда двери наших автозаправочных станций в (районе Хельсинки - ред.) Пакила и (на автомобильной магистрали - ред.) Itäväylä временно закроются 21 ноября", - говорится в сообщении АЗС в Facebook (запрещена в России как экстремистская).

Министерство финансов США 22 октября включило " Роснефть ", " Лукойл " и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал телерадиовещатель Yle.

Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС.

Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.

"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.