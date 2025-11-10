Рейтинг@Mail.ru
Две АЗС Teboil закроются в Финляндии на фоне санкций - РИА Новости, 10.11.2025
18:08 10.11.2025
Две АЗС Teboil закроются в Финляндии на фоне санкций
Две АЗС Teboil закроются в Финляндии на фоне санкций
Две АЗС Teboil закроются в Финляндии на фоне санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывески автозаправочной станции Teboil
© РИА Новости / Павел Бедняков
Вывески автозаправочной станции Teboil. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Две автозаправочные станции, работающие в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil объявили о своем скором закрытии в Хельсинки.
Руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт заявлял на прошлой неделе, что сеть АЗС Teboil в Финляндии готовится к остановке работы из-за введенных в отношении компании санкций и приостановки поставок топлива.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
5 ноября, 08:30
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда двери наших автозаправочных станций в (районе Хельсинки - ред.) Пакила и (на автомобильной магистрали - ред.) Itäväylä временно закроются 21 ноября", - говорится в сообщении АЗС в Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал телерадиовещатель Yle.
Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС.
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Вице-президент Болгарии заявила о последствиях потери НПЗ "Лукойла"
8 ноября, 17:31
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
7 ноября, 12:58
 
АвтоФинляндияРоссияХельсинкиЛУКОЙЛGunvor GroupВ мире
 
 
