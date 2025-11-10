https://ria.ru/20251110/summa-2053909861.html
В России вырастет максимальный размер больничного
В России вырастет максимальный размер больничного - РИА Новости, 10.11.2025
В России вырастет максимальный размер больничного
Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки, сообщили в СФР. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:46:00+03:00
2025-11-10T11:46:00+03:00
2025-11-10T12:20:00+03:00
общество
россия
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0599d13ecc23724baf067515b034aacc.jpg
https://ria.ru/20251107/bolnichnyy-2053321721.html
https://ria.ru/20251022/gosduma-2049735527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3334f6426842dc0ba0b03b505165257.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Социальный фонд России
В России вырастет максимальный размер больничного
Соцфонд: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс рублей в 2026 году
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки, сообщили в СФР.
«
"Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", — говорится в его Telegram-канале.
В 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году — до 8489,04. Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.
В СФР добавили, что получают данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений для назначения пособия и запрашивают недостающую информацию у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот". Фонд информирует россиян обо всех этапах через "Госуслуги".
Как выяснило РИА Новости, изучив документы СФР, больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход, даже если выполняет задачи дистанционно.