Рейтинг@Mail.ru
В России вырастет максимальный размер больничного - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 10.11.2025 (обновлено: 12:20 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/summa-2053909861.html
В России вырастет максимальный размер больничного
В России вырастет максимальный размер больничного - РИА Новости, 10.11.2025
В России вырастет максимальный размер больничного
Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки, сообщили в СФР. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:46:00+03:00
2025-11-10T12:20:00+03:00
общество
россия
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0599d13ecc23724baf067515b034aacc.jpg
https://ria.ru/20251107/bolnichnyy-2053321721.html
https://ria.ru/20251022/gosduma-2049735527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3334f6426842dc0ba0b03b505165257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный фонд россии
Общество, Россия, Социальный фонд России
В России вырастет максимальный размер больничного

Соцфонд: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс рублей в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки, сообщили в СФР.
«

"Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", — говорится в его Telegram-канале.

Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Назван минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году
7 ноября, 01:56
В 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году — до 8489,04. Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.
В СФР добавили, что получают данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений для назначения пособия и запрашивают недостающую информацию у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот". Фонд информирует россиян обо всех этапах через "Госуслуги".
Как выяснило РИА Новости, изучив документы СФР, больничный лист, открытый по основному месту работы, не оплатят, если заболевший продолжает трудиться по совместительству и получать за это доход, даже если выполняет задачи дистанционно.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых
22 октября, 02:06
 
ОбществоРоссияСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала