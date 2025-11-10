В России вырастет максимальный размер больничного

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Максимальный размер больничного в следующем году вырастет до 6,8 тысяч рублей в сутки, сообщили в СФР .

« "Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", — говорится в его Telegram-канале.

В 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году — до 8489,04. Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

В СФР добавили, что получают данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений для назначения пособия и запрашивают недостающую информацию у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот". Фонд информирует россиян обо всех этапах через "Госуслуги".