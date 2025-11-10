Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане

ДОХА, 10 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию, несмотря на военные действия, голода в стране нет, кроме локальных случаев из-за действий повстанцев "Сил быстрого реагирования" (СБР), рассказал в интервью РИА Новости посол России в этой стране Андрей Черновол.

"В Судане нет острого дефицита продовольствия. Этот безосновательный тезис упорно навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт. В реальности страна даже сейчас экспортирует арахис, кунжут, сорго и живой скот", - указал Черновол

По его словам, проблема "голода" носит локальный характер и искусственно создается руками мятежников, которые грабят фермерские хозяйства, уничтожают посевы и захватывают грузовики с продовольствием в контролируемых ими районах.

По данным Ассоциации фермеров Судана, повстанцы из СБР за время военных действий украли и вывели из строя более четырех тысяч единиц аграрной техники в пяти основных сельскохозяйственных штатах в центральной части и на юге страны, что нанесло серьезный удар по сельскохозяйственной отрасли страны.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей и различных преступлениях.