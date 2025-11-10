Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане - РИА Новости, 10.11.2025
08:12 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sudan-2053867795.html
Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане
Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане - РИА Новости, 10.11.2025
Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане
Судан продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию, несмотря на военные действия, голода в стране нет, кроме локальных случаев из-за действий... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:12:00+03:00
2025-11-10T08:12:00+03:00
в мире
судан
россия
андрей черновол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe3b8402f69efe1cad7072ddbb20232c.jpg
https://ria.ru/20250915/sudan-2041958031.html
https://ria.ru/20251103/sudan-2052682375.html
судан
россия
в мире, судан, россия, андрей черновол
В мире, Судан, Россия, Андрей Черновол, Союз биатлонистов России (СБР)
Посол России рассказал о ситуации с продовольствием в Судане

Посол Черновол: Судан продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ДОХА, 10 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Судан продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию, несмотря на военные действия, голода в стране нет, кроме локальных случаев из-за действий повстанцев "Сил быстрого реагирования" (СБР), рассказал в интервью РИА Новости посол России в этой стране Андрей Черновол.
Судане нет острого дефицита продовольствия. Этот безосновательный тезис упорно навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт. В реальности страна даже сейчас экспортирует арахис, кунжут, сорго и живой скот", - указал Черновол.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
По его словам, проблема "голода" носит локальный характер и искусственно создается руками мятежников, которые грабят фермерские хозяйства, уничтожают посевы и захватывают грузовики с продовольствием в контролируемых ими районах.
По данным Ассоциации фермеров Судана, повстанцы из СБР за время военных действий украли и вывели из строя более четырех тысяч единиц аграрной техники в пяти основных сельскохозяйственных штатах в центральной части и на юге страны, что нанесло серьезный удар по сельскохозяйственной отрасли страны.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей и различных преступлениях.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах
3 ноября, 21:16
 
В миреСуданРоссияАндрей Черновол
 
 
Версия 2023.1 Beta
