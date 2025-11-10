Рейтинг@Mail.ru
18:39 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sud-2054014589.html
Суд рассмотрит дело о взятке экс-замгубернатора Югры Шипилова
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд рассмотрит дело о взятке экс-замгубернатора Югры Шипилова

Дело экс-замгубернатора Югры Шипилова рассмотрят 11 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя -РИА Новости. Рассмотрение дела бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий начнется 11 ноября, следует из картотеки суда.
"Предварительное слушание 11.11.25, 12.00 (10.00 мск)", - указано в карточке дела.
Ранее объединенная пресс-служба судов Югры сообщила о том, что дело поступило в суд 1 ноября, отметив, что его объем составил 21 том.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Превышая должностные полномочия, отмечает СК, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании.
В ведомстве уточнили, что первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела Шипилова о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Как сообщили агентству в прокуратуре региона, в результате противоправных действий фигуранта многоквартирные дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлили до 14 ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии в феврале. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, а если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, уточняли в реготделении.
Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
